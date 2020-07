FOTOD | Uuemõisa alevikus hukkus autolt löögi saanud 64-aastane naine

Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juhti Meelis Laurmanni sõnul sai politsei täna kella 13.30 paiku teate, et Uuemõisa alevikus Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 71. kilomeetril juhtus liiklusõnnetus, kus BMW-lt sai löögi 64-aastane naine, kes ülekäiguraja läheduses teed ületas.

"Naine sai õnnetuses väga raskelt viga ja sündmuskohale saabus ka PPA kopter, et ta võimalikult kiiresti Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse toimetada. Meedikute pingutustest hoolimata hukkus naine kahjuks sündmuskohal," sõnas Laurmann.

BMW roolis olnud 47-aastane mees oli kaine ja omab vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. "Esialgse info kohaselt ei jõudnud BMW roolis olnud mees naist märgates piisavalt kiiresti pidurdada, kuid juhtunu asjaolud selgitame menetluse käigus," rääkis Laurmann.

"Tahaksin siinkohal paluda kõiki liiklejaid olema sõidutee ületuskohtades väga tähelepanelik. Seda eriti reguleerimata ülekäiguradadel. Jalakäijatel tuleb enne teed ületama asumist veenduda, et tee on selleks vaba ja lähenevad sõidukijuhid on teid märganud. Sõidukijuhtidel aga tuleks varuda ülekäiguradade läheduses piisavalt aega, et reageerida teele astunud jalakäijale. Liigvähene reageerimisaeg võib lõppeda väga õnnetult," sõnas Laurmann.