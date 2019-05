FOTOD | Ustimenkot järjekordsele tapmiskatsele õhutanud mees oleks võinud peagi vanglast vabaneda

Täna mõistis Tartu maakohus Nikolai Lilitšini süüdi Juri Ustimenko tapmisele kihutamises. Lilitšin peab trellide taga veetma kaheksa aastat, 2 kuud ja 19 päeva. Ustimenko eluaegsele karistusele liideti üheksa aastat tapmiskatse, valvuri ähvardamise ja 2016. aastal justiitsministeeriumile tehtud pommiähvarduse eest.

Lilitšini sisenemisel kohtusaali sööstsid fotograafid teda pildistama, mille peale ajas käeraudades Lilitšin keskmised sõrmed püsti.

Ringkonnaprokuröri Aro Siinmaa sõnul on raske mõista Lilitšini teguviisi. “Nähes, et vabanemine läheneb, ei sooritanud ta ise kuritegusid, aga tegi seda Ustimenko käte abil,” sõnas Siinmaa. “Lilitšin oleks vabanenud tänavu vaid mõne kuu pärast.”

Siinmaa lisas, et tapmisele kihutamise tõendamine on väga suur töövõit.

Vanglas abiellunud Juri Ustimenkole määrati lisaks eluaegsele veel kaheksa aastat vangistust vangivalvuri tapmiskatse tõttu. Siinmaa väitel on iga uus karistus oluline, kui kaalutakse enneaegset vabanemist. “Igal karistusel on tähtsus, see näitab riiklikku hukkamõistu,” ütles ta. “Eluaegne vangistus pole alati terve elu vältev.”

Siinmaa lisas, et Ustimenko soov Venemaale karistust kandma minna on luhtunud. “Tema meelelaad on muutunud lootusetumaks,” selgitas ta. “Kui teaksin, mis on karistus, mis takistab inimestel uusi kuritegusid toime panemast, ei oleks meil enam uusi kuritegusid. Meetodeid, kuidas inimese psüühikat ja närvisüsteemi ja maailmavaadet ümber ehitada, pole veel leiutatud.”

Lilitšin kannab karistust alates tänasest, 6. maist. Ustimenko istub trellide taga juba 2002. aastast ning on tapnud viis inimest.

Ustimenko esitas taotluse mitte osaleda kohtuotsuse teatavaks tegemisel tervisliku seisundi tõttu.