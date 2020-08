FOTOD | Üle nädala kadunud olnud marjuline Jevgenia leiti elusana

Jevgenia läks metsa 14. augustil kella 11 paiku. Kuigi naist otsiti aktiivselt, siis ei kandnud otsingud toona vilja.

Suheldes lähedastega tegid politseinikud toona kindlaks, et Jevgenia sõitis koos oma eaka õega 14. augustil kell 10 Mustakivi bussipeatusest bussiga nr 151 Loksa kanti. Viimase info kohaselt läksid naised maha kell 11 Kõnnu tee lähedal Liiapeksi külas. Õed läksid marju korjama erinevatesse kohtadesse, kuid leppisid kokku, et kohtuvad bussipeatuse juures kell 17.30. Kui Jevgenia õde ei leidnud Jevgeniat kell 17.30 bussipeatusest, arvas õde, et Jevgenia läks juba varem ära ning suundus ise bussiga koju.

15. augustil said sugulased aru, et Jevgenia on kadunud ja kell 14 hakati iseseisvalt metsatukast teda otsima, naise kadumisest anti kell 16.30 teada ka politseisse.

Jevgenial oli kaasas ratastega kott (vt pilte), mille sees oli tal suur valge ämber ning kaasas ka väiksem valge ämber. Kaasas oli tal vesi, ravimid ja natuke süüa.

Täna, 22. augustil teatas politsei, et Jevgenia leiti elusana hommikul kella 9 paiku Kuusalu vallas.

Esialgse info kohaselt on Jevgenia tervislik seisund rahuldav. Kiirabi toimetas ta haiglasse tervisekontrolli.