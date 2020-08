FOTOD | Üle nädala kadunud olnud marjuline Jevgenia leiti elusana. Politsei: see juhtum on tõeline ime

"See juhtum on tõeline ime, proua on olnud väga tubli, kaheksa päeva metsas vastu pidada on keeruline ka täisjõus noortel inimestel. Siinkohal aitasid kaasa ka soojad ja vihmavabad ilmad ning marjade rohkus metsas, mida proua ka sõi. On selgunud, naisel oli eelnev metsas ööbimise kogemus, kuid varem on ta metsast omal käel välja tulnud. Suheldes Jevgeniaga on selgunud ka see, et ta nägi metsa kohal tiirutanud kopterit, kuid ta jäi meeskonnale õhust märkamatuks – seljas oli tal tumesinine jope ja peas rohekas rätik," rääkis Sinikas.

Kanna mobiil kaasas

Naisel polnud kaasas mobiiltelefoni, et kohe abi kutsuda. Mobiiltelefon on metsa eksimise korral abimees number üks. Paneme kõigile seenelistele, marjulistele ja ka nende lähedastele südamele, et riided peaksid kindlasti olema erksavärvilised ning inimesel, kes läheb korjama metsasaaduseid, ei ole vaja end maskeerida sarnaselt jahimeestega.

Näiteks erksavärviline helkurvest särab taskulambi või kopteriprožektori valgust peegeldades nagu jõulukuusk ka pimedas ning inimest on võimalik palju kiiremini üles leida. Pikast kõndimisest väsinud ja söömata-joomata inimesel on raskem ka appi karjuda, selleks on väga hea kaasa võtta vile.

 Ärge minge metsa üksi. Valige grupijuht, kes veendub, et kõik grupiliikmed on metsast tagasi, ja kellegi kadumise korral saab kiiresti abi kutsuda.

 Teavitage alati lähedasi, naabreid, kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla.

 Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke erksavärvilisi riideid.

 Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe.