FOTOD: tuttava naise jõhkras mõrvas süüdistatava Urmas Einroosi nõudel kuulas kohus üle Oleg Grossi

Einroos oli endiselt väga ärritunud asjaolu peale, et nii kohtupsühhiaatriline kompleksekspertiis kui täiendav ekspertiis tunnistasid ta simulandiks. Kohus kuulas täna Einroosi nõudel üle ka ühe psühhiaatri, kellelt üritas mees igati saada kinnitust, et ta tegutses psühhoosis ega olnud süüdiv. Seda kinnitust ta ei saanud. Täna pärastlõunal kuulab kohus veel ühte psühhiaatriaeksperti, seejärel hakkab protsess Einroosi üle lõpule jõudma.

2017. aasta augustis tegid kaks kalameest Harjumaal Paunküla veehoidla juures jubeda avastuse – otse veepiiril lebas naisterahva poolalasti ja piinamisjälgedega surnukeha. Veel samal õhtul pidas politsei Tallinnas kinni arvatava mõrvari.

Meedias varem liiklusraevutseja ja kurikaga vehkijana tuntust kogunud Urmas Einroosi (45) autost leidsid uurijad lõhutud telefoni, mille mälukaardilt suutsid eksperdid taastada hulga videoklippe, mida oli isegi kogenud uurijatel raske vaadata. Klipid näitasid kogu õudust ja valu, mida pidi elu viimasel päeval kannatama naine, kes oli oma piinajale vaid head soovinud.

Einroos on kohtus rääkinud, et tundis ohvrit kümme aastat. Kogu selle aja oli naine teda omakasupüüdmatult armastanud ja hoidnud. Nagu prokurör Natalia Miilvee kohtusaalis sõnastas, oli naine Einroosi jaoks olemas, kui mehel oli raske ja ta vajas abi, kuid olukorra paranedes visati naine alati kõrvale. Prokuröri sõnul oli naiste ärakasutamine Einroosi käitumismuster.

Einroos rääkis kohtus, et on elus viis korda kihlatud olnud, neist kaks korda 2017. aasta suvel: juulis kihlus ta ühe naisega, augusti alguses teisega ja süüdistuse järgi tappis augusti keskel kolmanda naise, kes temasse samuti armunud oli.

Enne oma surma oli tapetu Einroosi oma kodus hooldanud üheksa kuud, mil mees bipolaarse isiksusehäire tõttu eluga hakkama ei saanud. Tapetu juurest kolis Einroos välja paar kuud enne saatuslikku pühapäeva.

Ka tapmisele eelnenud õhtul läks Einroos ohvri juurde seetõttu, et mujale polnud tal minna – jälle oli kihlus lõppenud. Ja naine võttis ta taas südamlikult ja soojalt vastu. Einroos märkis, et tal oli psühhoos ja haiguse maniakaalne periood. „Hakkasin nägema numbrite seoseid kaheksandiksüsteemis,” selgitas ta. „Poes nägin pudeleid kaheksandiksüsteemis, autos vaatasin, et uksed on ka kaheksandiksüsteemis. Hääli ei kuulnud.”

Mis täpselt järgmisel päeval jõhkrate sündmusteni viis, jäigi suuresti selgusetuks – Einroosi sõnul püüdis ta naisest kurja vaimu välja ajada. „Tahtsin teda teatud asju tunnistama panna. Ta oli ebausklik. Mulle jäi mulje, et ta tahab mind omada,” selgitas mees kohtus.

Hoolimata kohtus ette mängitud videotest, millel Einroos ohvrit jõhkralt piinab ja vigastab, on Einroos kohtus korduvalt väitnud, et tema ei teinud naisele midagi.

Ka täna esines ta korraks teatega, et politsei ja prokurör võiksid üles otsida tõelise tapja ja tema kui süütu kannataja vabaks lasta.