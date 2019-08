FOTOD | Türil süüdati mahajäetud hoone, mis tänavu on korduvalt põlenud

Öösel kell 4.33 tuli päästjatele teade, et Türil on puhkenud tulekahju. Kui esialgu oli aadressiks märgitud Rohu tänaval asuv eramaja, siis veidi hiljem selgus, et põles hoopiski Vabriku puiesteel asuv vana mahajäetud hoone.

Päästjate saabudes põles katus ja osaliselt ka teine korrus. Kuna hoone seisab tühjana ja asub kõrvalises kohas, sai põleng tõenäoliselt alguse kellegi pahatahtlikkust süütamisest.