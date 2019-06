FOTOD | Türi vallas Lokutal süttis teadmata põhjusel elumaja

Keskpäeval said Järvamaa päästjad teate elumaja tulekahjust Türi vallas Lokutal. Poest kodu poole läinud mees nägi esmalt, et kuskilt tuleb suitsu. Kõrvalteele minnes selgus, et naabrite majast tuleb paksu tossu.

Kohele jõudnud päästjad sisenesid elumajja ja hakkasid kohe leeke kustutama. Tuld oli võtnud üks teise korruse tuba, koldeid oli ka välisvoodri vahel.

Uhtegi inimest põlengu hetkel majas ei olnud, seega keegi vigastada ei saanud. Naabrimees tänas õnne, et ta juhtus õigel ajal majast mööda minema ja hoonest tulevat suitsu nägi, samas oli ta tänulik ka kiirelt tegutsenud päästjatele.

Kuigi hoone sai kuuma-, suitsu- ja veelahjustusi, ei põlenud see maani maha ja on hoolimata õnnetusest elamiskõlblik.

Millest kahjutuli alguse sai, ei osanud päästjad öelda. Võimalik, et tegemist oli hommikuse äikese tagajärjega.