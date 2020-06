FOTOD | Traagiliselt lõppenud paadiõnnetuse eel tarbis seltskond alkoholi

Viljandi jaoskonna vanemkomissar Enn Türk sõnab, et paadiõnnetusest sai häirekeskus teate 20. juunil kell 18.53, mil teavitati, et Võrtsjärvel kukkus paadist vette kaks meest. Paadis olnud kolmas mees aitas ühe kaaslase veest välja, kuid teist ei õnnestunud leida.

Teate laekudes alustasid päästeameti pinnaltpäästjad hätta sattunud mehe otsinguid, kuid otsing tol õhtul tulemust ei andnud. "Nii eile kui ka täna on järveveest uppunud meest otsimas tuukrid ühes sonariga, kuid ka nende tegevust raskendab asjaolu, et täpselt on teadmata hätta sattumise asukoht. Otsingud jätkuvad."

Delfile on allikad viidanud, et seltskond oli joobes. "Paralleelselt otsingule järvevees selgitavad juhtunu täpsemaid üksikasju ka politseinikud, kes muuhulgas tuvastasid, et mõlemad paadiõnnetusest pääsenud mehed olid tol õhtul tarvitanud alkoholi," lausus Türk.