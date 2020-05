FOTOD | Tartus hukkus korterelamu tulekahjus inimene

Täna hommikul kell 06.32 sai Häirekeskus teate kortermaja põlengust Tartu linnas. Päästjad said nelja minutiga esimeselt korruselt kätte vanema meesterahva, keda hakati koheselt elustama. Kell 07.00 teavitati, et elustamine tulemust ei andnud. Teiselt korruselt evakueeriti viis inimest.

Tulekahju tekkepõhjused on selgitamisel. Uurimisel selgus, et põlenud korteris oli suitsuandur, see oli ka töötanud. Paraku oli seade kuumuses ära sulanud ja laest alla kukkunud. Miks häire toas olnud meest ei äratanud, võib olla seotud alkoholi tarvitamise järgsete mõjudega ning tulekahju algjärgus tekkinud vingugaasiga.

Nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist vingugaasi aitab õhust tuvastada ainult vingugaasi andur. Suitsuandur reageerib nähtavale suitsule või aurule.

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud 17 inimest.