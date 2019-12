FOTOD | Tartus hukkus elumaja tulekahjus viieliikmeline perekond: ema, isa, kolm last

Detsembrikuu viimase seitsme päeva jooksul on tulekahjudes hukkunud nüüd juba kaheksa inimest, neist kuus Tartumaal. Kokku on tules sel aastal elu kaotanud 39 inimest. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel. Ole lahtise tulega ettevaatlik ja veendu, et sinu suitsuandur on töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

