FOTOD | Tarraste autost leiti "Eesti ajalugu" ja isiklike kirjetega märkmik, oma telefoni tulistas ta puruks

Tarrastele kuuluvast Subarust leiti kolm ravimitopsi, millest kaks olid tühjad ning ühes oli 9 tabletti. Veel leiti tema autos olevast seljakotist kaks raamatut: "Eesti ajalugu" ning mustade nahksete kaantega märkmik isiklike kirjetega. Autos oli ka punane Selveri kott koos viie karbi laskemoonaga.

Selgus, et Tarrastele oli perearst välja kirjutanud rahusti: diasepaami, mis on psühhotroopne ravim hirmu, erutuse ja ängistuse vähendamiseks, aga ka rahustava ja und soodustava toimega. Tarraste sõnul on ta tarbinud alkoholi üle päeva, tavaliselt pudel või kaks kanget õhtu jooksul. Vermut, gin.

Tarraste rääkis, et laupäeval (kui ta kuriteo toime pani - toim.) ta ärkas, niitis muru ja jõi paar pudelit veini. Kuriteod pani ta toime õhtul. Kolm tundi pärast Tarraste kinnipidamist, 7. juuni öösel kell 03.38 tuvastati Tarraste joobeks 0,223 mg/L kohta.

Tarrastet jälitanud mootorratturi Virgot Rägastiku peas oli kaks läbivat laskevigastust. Lask oli tehtud Rägastiku tagant - hetkel, kui isik oli pööranud pead. Teine lask oli suunaga eest taha. Rägastikul ei olnud mingisuguseid enesekaitsele viitavaid vigastusi. On alust arvata, et tegemist oli lähilasuga.

Analüüs tuvastas, et esimese lasu ajal oli Rägastikul kiiver peas, aga teise lasu ajal ei pruukinud enam olla.

Tarraste Tallinnas Järvel asuvast kodust riidekapis asuvast seifist leiti seitse karpi padruneid, magamistoast optiline sihik. Tulistaja suvilast, Kopli talust leiti kolm relva ja relvasummuti, samuti palju padruneid. Ekspertiis tuvastas ühe Žigulid tabanud kuuli puhul, et see pärines Tarrastele kuulunud vintrelvast VEPR.

Sündmuskoha vaatlusel leidis politsei mobiiltelefoni iPhone, mis kuulus Mikk Tarrastele. Enne vahistamist oli ta selle alaossa tulistanud viis lasku. Maapinnast leiti kümne sentimeetri sügavuselt maapinnast telefoni asukoha alt viis lähestikku olevat kuuli. Kuulid, millega Tarraste lasi läbi enda telefoni. Miks ta seda tegi, pole selge. Kuna telefon oli katki, siis sellest andmeid kätte ei saanud.

SIM-kaardil polnud mitte ühtegi infoallikat.