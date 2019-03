FOTOD | Tallinnas sõitis BMW läbi tara lasteaia hoovi

Väljakutse sai politsei kell 10.06. Juhuslik pealtnägija teatas, et sõiduauto sõitis lasteaia hoovi.

Mõne minutiga kohale jõudnud politseipatrull leidis lasteaia hoovist sõiduauto BMW, mille roolis magas sõiduki omanik, 20-aastane mees. BMW sõitis lasteaia territooriumile, rammides aeda ja purustades lasteaia hoovi sisustust.

PPA

Õnneks polnud sel ajal ümbruses kedagi, kes oleks võinud viga saada.

Kiirabi toimetas roolis olnud mehe haiglasse.

"Kas juhtunu põhjustas joove või sõidukijuhi tervislik seisund, selgitab välja ekspertiis," ütles Tallinna kesklinna politseijaoskonna välijuht Lennart Kams. "Kuna täna on laupäev ja lasteaed on kinni, siis lapsi hoovis ei olnud, on tegemist väga õnneliku õnnetusega," lisas ta.

"Täname inimest, kes politseisse helistas ja sündmusest kiiresti teada andis," ütles politseinik.