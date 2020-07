FOTOD | Tallinnas põrkasid kokku isejuhtiv buss ja sõiduauto

Bussis oli 5 inimest, viga keegi ei saanud, teatas politsei- ja piirivalveamet. Kuna inimesed kannatada ei saanud, on tegemist siiski vaid kindlustusjuhtumiga.

FABULOS projekti (loe altpoolt) juhtpartner Tanel Talve selgitas Delfile, et peateel liikunud Iseautole sõitis ootamatult ette sõiduauto Škoda ja seda kahjuks nii ootamatult, et reageerimisaeg kokkupõrke vältimiseks jäi liialt lühikeseks.

"Õnneks oli tegu vaid plekimõlkimisega," selgitas Talve, et bussi liikumiskiiruseks on maksimaalselt vaid 15 km/h. Samuti viibib bussis alati ka selle operaator.

Isejuhtivat bussi testitakse Ülemistel rahvusvahelise projekti FABULOS raames. Esimene buss alustas sõitmist 18. juunil, mis teenindab inimesi Ülemiste City ja lennujaama vahel. Talve sõnul naaseb isejuhtiv buss liini teenindama esimesel võimalusel.

Ehkki politsei teatas, et pidi sündmuspaika minema seetõttu, et osapooled ei saanud kokkuleppele, ütles Talve, et juhid said siiski kokkuleppele ja politsei saabus vaid sündmust fikseerima. "Süüdlase asjus polnud siin küsimustki," viitab ta bussile ette sõitnud sõiduauto juhile.

Erakogu

Projekti eestvedajatel on plaanis luua nutikas ühistranspordisüsteem, mis sisaldab lisaks kolmele isejuhtivale bussile nutikaid bussipeatuseid ning tarkvaraplatvormi, mis võimaldab kõik süsteemi osapooled panna suhtlema nii omavahel kui ka tulevikus tavapärase ühistranspordiga.

Linnakus sõitvad bussid pannakse testperioodil mitmel erineval viisil proovile. Bussidel tuleb kohanduda inimjuhitava liiklusega, samuti tuleb iseautodel säilitada side juhtimiskeskusega ning alluda selle suunistele. Turvalisemaks liiklemiseks on testperioodil bussis alati sõidukit tundev ekspert.

Majandusminister Taavi Aas teatas juunis, et busside marsruut on seni keerulisim ning mitmete väljakutsetega, näiteks ristumine trammiteega ja kokkupuuted teiste liiklejatega.

„Pikemas perspektiivis on soov, et isejuhtivad sõidukid täidaksid oma rolli meie igapäevases transpordisüsteemis, mida ei ole mõistlik teha tavapärase ühistranspordiga, näiteks ühendades erinevaid transpordisõlmesid," lausus minister toona.

Lugeja foto

Projekt on teadus- ja arendustegevuseks saanud rahastuse projekti FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) kaudu, mille eesmärk on valmistada linnu ette innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtmiseks transpordis. Projekti FABULOS rahastab Euroopa Liit ja koordineerib Forum Virium Helsinki.

Projekti viib läbi Mobile Civitatem Consortium, kuhu kuuluvad Modern Mobility, TalTech, Auve Tech ja Fleet Complete. Koostööpartnerid on Ülemiste City, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Transpordiamet, Maanteeamet, Bercman Technologies ja Ericsson Eesti. Projekti viiakse läbi kahes riigis: Eestis, Tallinnas (alates juuni keskelt) ja Kreekas, Lamias (alates august-september).