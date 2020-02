FOTOD | Tallinnas kadunud 38-aastast sakslast nähti viimati Noblessneri sadama piirkonnas

"Tuvastasime kaamerasalvestuste põhjal Björni liikumise 31. jaanuari öösel Tallinna kesklinna piirkonnas. Mees külastas öö jooksul vanalinnas ja Põhja-Tallinnas mitmeid meelelahutusasutusi," selgitas kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Ööl vastu 1. veebruarit kella viie ajal jõudis mees Noblessneri sadama piirkonda ning sealt edasi puudub teave tema asukoha osas.

"Kontrollime selles piirkonnas asuvate kaamerate salvestusi, et teha kindlaks tema edasine liikumine. Lisaks aitavad Tallinna kordoni ametnikud kaatriga kontrollida sadama akvatooriumit," selgitas Mirošnitšenko.

**

Politsei palub abi 31. jaanuaril Tallinna kesklinnas kadunud 38-aastase sakslase Björni asukoha tuvastamisel. Meest nähti viimati eelmise reede õhtul Viru ringi kandis.

Björn lahkus 31. jaanuari õhtul F. R. Kreutzwaldi tänaval asuvast hotellist ning suundus vanalinna poole. Kui mees polnud planeeritud lahkumisajaks 2. veebruaril hotelli naasnud, teatati sellest politseile.

PPA

Politsei on kontrollinud kesklinnas asuvate valvekaamerate videod ning tuvastanud tema liikumise 31. jaanuaril hotellist kuni Viru ringini, kus ta kaamerapildist kadus. Samuti on kindlaks tehtud, et mees ei viibi terviseasutustes.

Hotellist väljudes olid Björnil seljas tume jope kapuutsiga, punast värvi sviiter, helesinised teksapüksid ja beeži värvi kingad. Ta on 190 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Björnil on helesinised silmad ja heledad juuksed, ta kannab prille. Mees räägib saksa ja inglise keeles ning põgusalt ka prantsuse keeles. Eesti keelt ta ei räägi.