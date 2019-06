FOTOD | Tallinnas Endla tänaval sai ülekäigurajal teed ületanud naine autolt löögi

"Jalakäija viidi haiglasse," ütles PPA pressiesindaja Kristina Kostina Delfile.

Sõidukijuht oli roolis kaine.

Tegu on ülekäigurajaga, mis ei ole fooriga reguleeritud. Õnnetuspaiga lähedal elava inimese sõnul räägivad väga paljud tema naabrid ja piirkonnas elavad inimesed kui ühest suust, et tegemist on ohtliku ülekäigurajaga.