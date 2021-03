FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel Võõbus toimus seitsme auto kokkupõrge

"Kell 16.11 tuli teade, et Tallinna-Tartu maantee 67. kilomeetril Võõbus on toimunud mitmikavarii," ütles PPA valvepressiesindaja Fred Püss Delfile.

Esialgseil andmeil põrkasid kokku seitse autot.

Üks inimene sai viga, kuid haiglaravi ta ei vajanud.

Mõlemad Tallinna-Tartu maantee sõidusuunad olid õnnetuse tõttu umnes tund aega kinni. Kohapeal viibinud liikleja sõnul oli liiklusseisakust tekkinud ummik umbes kuue kilomeetri pikkune.

Kella 17.10 ajal vabastati mõlemad sõidusuunad liikluseks.

Teeolud

Pärastlõunal on pilves ilm. Mitmel pool Eestis sajab lund ja kohati tuiskab. Puhanguti võib tuul kerkida kuni 20m/s, rannikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur püsib miinuskraadides, saarte äärealadel kuni +1 kraadi.

Õhtul ja öösel on pilves selgimistega ilm. Lumesadu ning tuisku on oodata kuni keskööni, pärast seda sajuvõimalus väheneb. Jätkuvalt puhub kõikjal tugev loodetuul, mis keskööni võib puhanguti kanduda kuni 21 m/s, seejärel nõrgeneb. Temperatuurid on kõikjal miinuskraadides. Märjad teepinnad jäätuvad ning teedel tekib suur libeduseoht.