FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel sõitis Coopi veok teelt välja kraavi

Tartu poole teel olnud Mercedes-Benz veok vajus umbes 100 meetrit enne Jõgeva maakonda jõudmist paremale poole teelt välja. Masin sõitis järsust teepervest alla ja jäi pidama vahetult enne metsa.

Kuigi sündmuskohale kiirustasid teiste seas ka meedikud, ei vajanud autot juhtinud mees arstiabi. Ta pääses halvimast ehmatusega.

Küll oli aga avariipaigas päästjaid tarvis. Nimelt lekkis üks veoki paakidest ja kütuse välja pumpamiseks kutsuti abiväge enam kui 50 kilomeetri kauguselt Viljandist. Õnnetuskohas töötasid seega nii Põltsamaa kui ka Viljandi päästjad.

Politseinikud tegid kindlaks, et juht oli kaine ja omas juhtimisõigust. Tõenäoliselt tasub avarii põhjust otsida kas väsimusest, kõrvalistest tegevustest või teele jooksnud loomast.

Nii päästjad kui ka politseinikud ütlesid sündmuskohal, et tegemist on õnneliku õnnetusega. Olulisim, et keegi avariis vigastada ei saanud ja on ime, et koormaga suur masin külili ei vajunud, kui järsust teepervest alla sõitis. Auto kätte saamiseks tuleb nüüd koorem ümber tõsta ja siis eritehnikaga nii haagis kui ka masin tagasi teele tõmmata.

Käesoleva aasta märtsis juhtus samuti Coopi haagist vedanud veokiga avarii. Toona paiskus suur masin Tallinna-Tartu maantee 133. kilomeetril külili. Siis oli põhjuseks ootamatu libedus.