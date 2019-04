FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel põrkasid kokku kaubik ja auto. Juhid tuli masinatest välja lõigata

Kokkupõrke tagajärjel paiskus kaubik teelt välja kraavi ning sõiduauto peatus teepiirdes. Õnnetuses deformeerusid mõlemad sõidukid sedavõrd, et päästjatel tuli juhid neist välja lõigata. Nii kaubiku kui ka sõiduauto juht said õnnetuses viga ning meedikud viisid kannatanud TÜ Kliinikumi. Praegu teadaolevalt on Toyota juhi vigastused rasked. Õnnetuse täpsemad üksikasjad on veel selgitamisel.

Õnnetuspaigal on liiklus oluliselt häiritud, ent sõitjatele on praeguseks üks suund vabastatud.

Õnnetus Tartu-Tallinna maanteel Foto: Delfi lugeja