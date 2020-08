FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel põrkasid kokku kaks autot, liiklus on Mustla kandis häiritud

PPA pressiesindaja sõnul juhtus liiklusõnnetus Opeli ja BMW vahel ning vigastada said kaks inimest.

Sündmuspaigal käinud Delfi piltnik kirjeldas, et Tartu poole liikunud autode kolonn pidurdas ning see tuli BMW juhile ootamatult. Ta jõudis oma autoga vastassuunavööndisse keerata ja pidurdada ning siis sõitis tagant tulnud Opeli juht, kes samuti vastassuunavööndisse keeras, BMW-le tagant otsa.

Soome numbrimärkidega Opel, millega avarii põhjustati, paiskus teelt välja kraavi. BMW jäi sõiduteele.

Paide politsei välijuht Valdur Mõttus ütles, et selle avarii üheks põhjuseks on ebapiisava pikivahe hoidmine. Seda nii BMW kui ka Opeli juhi poolt. Kui neil oleks olnud piisav aega, et pidurdavat masinat märgata ja oma auto hoogu ohutult vähendada, poleks kokkupõrget ilmselt olnud. Praegu keerasid aga mõlemad juhid oma autoga vastassuunavööndisse, et tagant otsasõitu vältida, paraku Opeli roolis olnud inimesel see ei õnnestunud.