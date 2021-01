FOTOD | Tallinna-Narva maanteel hukkus kahe auto kokkupõrkes inimene

Mõlemas sõidukis oli kokku seitse inimest, sealhulgas lapsed. Paraku ilmnes, et Fordi juhtinud naine oli avariis saanud sedavõrd raskeid vigastusi, et ta suri sündmuskohal.

Praegu teadaolevat ei saanud teised avariis osalenud tõsisemalt viga, kiirabi toimetas nad täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Liiklus sündmuspaigal on mõlemas suunas suletud, liiklust reguleerib politsei. Narva poolt tulijad on ümber suunatud näiteks läbi Kunda.

Avariist teatati häirekeskust kell 14.03. Saadud koordinaatidele saadeti kohe välja operatiivjõud. Õnnetuspaik asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula ja Uhtna vahel.

Foto: Mati Metsjõe

„Automaatsüsteemi poolt tehtud väljakutse järel ühendus kõne autosalongi. Nii sai päästekorraldaja juhiga suheldes kohe lisainfo, et Ford oli sattunud kokkupõrkesse sõiduautoga Ford. Et kahes sõidukis oli kokku üksjagu inimesi ning nende seas ka lapsed, teati sündmuskohale kohe välja saata ka mitu politseipatrulli, kiirabibrigaadi ja päästemeeskonda,“ kirjeldas Rakvere välijuht Tanel Liiv.

Peagi laekus veel mitu kõne pealtnägijatelt, kes kirjeldasid, et Tallinna-Narva maanteel sattusid avariisse sõiduauto ja mikrobuss.

Mikrobussis oli kuus inimest, neist neli lapsed. Nemad tõsisemalt viga ei saanud, kuid viidi igaks juhuks täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Sõiduautos Ford oli vaid juht. Paraku ilmnes, et sõiduautot juhtinud 71-aastane naine oli avariis saanud sedavõrd raskeid vigastusi, et meedikutel ei õnnestunud kahjuks enam tema elu päästa.

„Esiti teame, et sõiduautot Fordi juhtinud naine kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud mikrobussiga. Millised asjaolud nii traagilise tagajärjeni võisid viia, sellele peab vastuse andma uurimine,“ märkis politsei välijuht.

Täna on talviste teeolude tõttu juba mitmeid liiklusõnnetusi juhtunud. Peamiselt just Tallinna-Narva maanteel, kus on nähtavasti ida pool suurel hulgal lund alla sadanud.

Näiteks ennelõunat juhtus ühe tunni sees kergemaid liiklusõnnetusi juhtunud maantee 197., 123., ja 65. kilomeetril.

Maanteeamet hoiatas juba hommikul, et paiguti võib kõrvalteedel olla härmatisest tingitud libedust. Kesk-, Ida- ja Kagu-Eestis sajab lund, teed on lumised ning on muutunud libedaks.

"Teedel on jätkuvalt libeduse oht. Palume liiklejatel olla tähelepanelikud," teavitas maanteeamet. "Vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik."

Uus aasta on liikluses alanud traagiliselt tuues loetud päevadega kaasa kaks surmaga lõppenud rasket avariid.

„Politsei palub, et igaüks oleks liikluses toimuva suhtes tähelepanelik ning keskenduks rooli taga olles üksnes sõiduki juhtimisele. Ka ei tohiks ilma- ja teeolusid alahinnata. Hoidke pilk teel, käed roolil ning tõstke jalg gaasipedaalilt ning sõitke pigem aeglasemalt, et ohutult ja tervelt soovitud sihtpunkti jõuda,“ soovitas välijuht.