FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Viru keskusele tehti pommiähvardus. Hoones viibinud inimesed evakueeriti

Hoonet valvav turvafirma G4S evkueeris hoonest inimesed. Kohal on demineerijad, kes hoonet kontrollivad.

Märtsi keskel tehti pommiähvardus ka Solarise keskusele. 15. märtsil kell 22.08 helistas tundmatu mees politseile ja ütles, et Solarise keskuses on pomm. Hoonest evakueeriti kõik inimesed. Tund hiljem selgus, et tegemist oli valehäirega.

Tolle pommiähvarduse tegemises kahtlustatakse 32-aastast meest, kriminaalmenetlust alustati avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.