FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Trammi ja sõiduauto kokkupõrkes sai kolm inimest viga

"Täna kella 21.20 paiku sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Tallinnas Suurtüki ja Kopli tänava ristmikul, kus põrkasid kokku tramm ja sõiduauto Citroën Berlingo," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk Delfile.

Sõidukis oli kokku neli inimest. Esialgsetel andmetel sai kolm sõiduautos reisinud inimest viga. Üks kannatanu oli deformeerunud autos kinni niimoodi, et päästjatel tuli ta masinast välja lõigata. Tema vigastused on paraku ka raskemad. Kaks inimest sai kergemalt viga.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Praeguseks on kontrollitud, et trammijuht oli kaine. Muid üksikasju veel uuritakse.

Liiklus oli Kopli tänava suunal häiritud, liiklejaid abistas sealkandis politsei.