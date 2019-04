FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tartus põrkasid kokku väljakutsele kiirustanud päästesõiduk ja sõiduauto, üks inimene sai viga

PPA pressiesindaja Ragne Keiski sõnul juhtus õnnetus kella 11.30 paiku.

Tartu avariipolitseinik ütles, et esialgsetel andmetel liikus operatiivsõidul olnud päästeauto mööda Sõpruse puiesteed Eedeni suunas ning asus sõidukiirust aeglustades sireenide ja vilkurite saatel punase tulega ületama ristmikku, kui talle sõitis paremalt poolt Anne tänavalt ette päästemasinat mitte märganud sõiduauto Audi.

Kokkupõrkes sai Audi löögi esiosale ning seda juhtinud 62-aastane mees sai viga. Meedikud viisid ta TÜ kliinikumi.

Kohapeal töötav avariipolitseinik kinnitas, et päästeauto juht oli kaine ning omab juhtimisõigust. Päästeautos olnutest keegi viga ei saanud. Audi juhi kainus selgub ekspertiisis.

Avariipolitseinik kutsub liiklejaid tähelepanelikkusele ja ütles, et kõikidel liiklejatel on kohustus alarmsõidukile teed anda ja alarmsõidukil, kes sõidab vilkuritega, on samas kohustus tagada sellisel sõidul ohutus.

"Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse uurimises, kuid esialgu võib üheks peamiseks õnnetuse põhjuseks arvata tähelepanematust," ütles ta.