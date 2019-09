FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tartumaal Haaslavas kärgatas ehitusjärgus majas plahvatus: üks inimene sai viga

PPAst kinnitati, et häirekeskus sai kella 20.52 ajal teate, et Haaslava külas süttis esialgsetel andmetel gaasiplahvatuse tagajärjel ehitusjärgus olev eramaja.

Üks lugeja kirjeldas, et hoones oli mees, kes ise majast välja sai. "Ta riided olid ribadeks," märkis lugeja.

PPAst lisati, et kannatanu toimetati haiglasse. Kella 22.20 paiku sõnas päästeameti valvepressiesindaja, et tuletõrjujad on kohapeal töö lõpetanud.

Sündmuskohale jäid veel politseinikud ja kriminalistid. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.