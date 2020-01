FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tallinnas sai ülekäigurada ületanud keskealine naine autolt löögi ning hukkus

Esialgsetel andmetel juhtus raske liiklusõnnetus Tallinnas Narva maantee ja Smuuli tee ristmiku lähistel, kus ülekäigurada ületanud naine sai löögi sõiduautolt Mercedes. Paraku olid autolt löögi saanud keskealise naise vigastused sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal. Hukkunu isik on veel tuvastamisel.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn kirjeldas, et õnnetus juhtus fooridega reguleeritud sirgel ja küllaltki hea nähtavusega teelõigul ning menetluses selgitame lähemalt, kummale liiklejale õnnetuse hetkel lubav foorituli põles. "Praegu on teada, et auto roolis olnud 20-aastane naine oli kaine ja omab juhtimisõigust ning tema õnnetuses viga ei saanud," ütles operatiivjuht.

Ta lisas, et kuigi tänav ja ülekäigurada oli valgustatud, oli ilm vihmane ja sombune, mis igal juhul piirab liiklejate harjumuspärast nägemisulatust. "Teed ületav naine oli tumedates riietes ja nii jäi ta sirgel teelõigul lähenenud autojuhile märkamata enne, kui selleks oli juba liiga hilja," nentis Pärn.

Operatiivjuht ütles, et praegusel pimedal ajal ongi sõidukijuhtide peamised ohud seotud valdavalt piiratud nähtavusega. "Selle õnnetuse täpsed asjaolud on uurimisel, kuid näiteks sajumärg aknaklaas, kulunud kojamehed ja määrdunud sõidukituled on selgelt iga autojuhi jaoks ohuteguriteks, mis nähtavust piiravad," selgitas ta ning kutsus kõiki liiklejaid üles tähelepanelikkusele.

Raske avarii kõigi täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.