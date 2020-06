FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tallinna südalinnas hukkus vales kohas teed ületanud jalakäija

"Häirekeskus sai täna kell 12.06 teate, et Narva maanteel jäi 82-aastane naine sõiduauto alla ja hukkus sündmuskohal. Esialgsetel andmetel võis naine ületada teed selleks mitte ettenähtud kohas," ütles PPA pressiesindaja Marge Sillaots.

Sõiduautot Kia juhtinud 63-aastane mees oli kaine ja omas juhtimisõigust.

Juhtunu täpsemate asjaolude selgitamiseks algustati kriminaalmenetlust paragrahv 423 lg 1 põhjal, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumine ettevaatamatusest.

"Sõiduteed tohib ületada vaid selleks ette nähtud kohas. Niisamuti tasub enne rajale astumist peatuda, vaadata vasakule ja paremale ning veenduda, et lähenev auto on seisma jäänud ja teed on ohutu ületada. Enne manöövri alustamist tuleb ka autojuhil veenduda, et see on ohutu. Jalakäija peab samuti arvestama, et lubatud kiirusel linnas liikuval autol kulub seisma jäämiseks tunduvalt rohkem aega kui inimesel. Linnas, kus liigub palju inimesi ja sõidukeid, tuleb olla eriti tähelepanelik ning üksteisega arvestada,“ ütles Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna välijuht Artur Gelvei.

Kokku on sel aastal saanud üle Eesti liiklusõnnetustes vigastada 105 jalakäijat ja hukkunud viis. Eelmisel aastal juhtus sama ajaga 116 jalakäija osalusega liiklusõnnetust, milles hukkus seitse inimest.