FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Raplamaal põrkasid kokku veok ja auto: hukkus 35-aastane mees

Veoauto roolis oli 44-aastane mees, kes õnnetuses viga ei saanud. Veokijuhil oli vastava kategooria juhtimisõigus ning ta oli kaine.

Esialgsetel andmetel liikus Ford Pärnust Tallinna ja Volvo Tallinnast Pärnu suunas. Õnnetuse hetkel oli tee sündmuskohal märg, kuid mitte libe. Sõidukite rehvid vastasid nõuetele.

Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov rääkis, et hetkel on veel ebaselge mis asjaoludel õnnetus juhtus. "Politseinikud kogusid sündmuskohal tõendeid ning menetluse käigus selgitame välja kuidas õnnetus juhtus. Liikluses peab alati olema tähelepanelik ning sihtkohta jõudmiseks tuleb varuda aega, eriti praegustes muutlikes ilmastikuoludes. Varahommikul autorooli istudes on väga oluline veenduda, et oled puhanud ja võimeline autot juhtima," ütles Smirnov.

Lääne prefektuuri piirkonnas on tänavu juhtunud 32 liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai viga 40 inimest. Mullu samal ajal juhtus 30 liiklusõnnetust, milles sai surma seitse ja vigastada 31 inimest. Raplamaal ei juhtunud eelmisel aastal 14. märtsi seisuga ühtegi liiklusõnnetust, tänavu oli neid viis, hukkus üks inimene ja vigastada sai kuus inimest.

Üle Eesti on sel aastal toimunud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes viiendiku võrra vähem liiklusõnnetusi - 167, neis hukkus kaheksa inimest ja sai vigastada 209 inimest. Mullu samal perioodil juhtus 210 liiklusõnnetust, milles hukkus 14 inimest.

Veokite osalusega liiklusõnnetuste arv kahekordistus, tänavu toimus kokku 28 liiklusõnnetust, hukkus kaks inimest ja sai vigastada 38 inimest. Mullu toimus sama perioodi jooksul veoauto osalusel 14 liiklusõnnetust, hukkus neli inimest ja viga sai 12 inimest.