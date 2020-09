FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Plahvatus Sindis: õhiti pangaautomaat, ent tulutult. Raha kätte ei saadud

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson rääkis Delfile, et

öösel kella 3.10 ajal sai häirekeskus teate Sindis Jaama tänava Konsumi juures toimunud plahvatusest.

"Sündmusele reageerinud politseinikud tuvastasid, et purustatud on kaupluse juures asuv sularahaautomaat," märkis ta. "Praeguseks kogutud tõendid viitavad, et automaadist on üritatud kätte saada sularaha. Raha siiski kätte ei saadud ning keegi kannatada ei saanud."

Kohapeal viibiv piltnik rääkis, et õhiti SEBi pangaautomaat, kõrval on ka Swedbanki oma. Pood on hetkel suletud.

"Kell 2.55 olin voodis püsti, sest käis selline pauk, et klaasid värisesid," lausus Konsumist üle tee Jaama tänava kortermajas elav naine Pärnu Postimehele.

Politseist kinnitati, et uurijad teevad praegu sündmuskohal tööd ja kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel. Juhtunu osas alustatakse kriminaalmenetlust vargust käsitleva paragrahvi alusel.