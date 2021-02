FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Peep Talvingut rünnati eraparklas. Politseile abimeheks sealse kaamera salvestis

Mustamäel PERHi vahetus läheduses Retke teel asub EuroParki eraparkla. Kõrval on suured paneelmajad ja argipäevadel on seal rohelt sõidukeid. Eile seisis seal ka Talvingu masin.

"Meil ei ole kinnitatud infot rünnaku täpse asukoha kohta. Politsei palus meilt parkla kaamera salvestised," räägib EuroPark Estonia tegevjuht Karol Kovanen Delfile. "Tõenäoliselt kogutakse ja uuritakse läbi kõikide lähikonna kaamerate salvestised, et koguda infot juhtunu ja kurjategijate liikumise kohta."

Ta märgib, et nende puhul on tegemist parkla täituvuse jälgimiseks paigaldatud kaameraga. "Konkreetsel juhul me parklas toimuvat pidevalt ei jälgi, tegemist polnud turvakaameraga. Loovutasime kogu salvestise politseile ja rohkem infot salvestise sisu kohta meil ei ole."

Kovanen kiidab, et politsei tegeleb teemaga kiiresti ja operatiivselt.

PERHi ülemarst professor Peep Talving väljus eile kella 19 ajal haiglast, läks oma auto juurde ja avastas, et üks rehvidest oli puruks torgatud. Vene keelt kõnelenud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Ründaja pistis plehku.

Praegu on raske öelda, kas tegemist oli röövikatsega või rünnakuga Talvingu kui Covid-19 teemadel palju sõna võtnud arsti ja riigi teadusnõukoja liikme vastu. Pigem tundub hetkel olema loogiline viimane variant. "Esialgne info annab alust arvata, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud," tõdes Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Peaminister Kaja Kallas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et tuleb kaaluda, kas viia teadusnõukoja liikmed julgeolekuasutuste suurema kaitse alla.