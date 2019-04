FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Pärnumaal hukkus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes noor mees

Õnnetus juhtus Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel 16. kilomeetril. Esialgsetel andmetel kaldus Pärnu poole liikunud sõiduautot Ford juhtinud mees vastassuunavööndisse, kus toimus kokkupõrge veokiga DAF. Kõik selle liiklusõnnetuse asjaolud on veel selgitamisel, kuid politseinikel on alust arvata, et sõiduauto kiirus võis olla suurem, kui sel teelõigul lubatud 90 km/h.

Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee sõnas, et headest teeoludest hoolimata tuleb juhtidel kinni pidada piirkiirusest ning säilitada sõites tähelepanelikkus. "Piirkiirus on kehtestatud põhjusega ning sellest kinnipidamine aitab võita aega ohuolukordadele reageerimisel. Juhi staažist ja sõiduki omadustest olenemata toob suurel kiirusel toimunud kokkupõrge pea alati endaga kaasa traagilised tagajärjed," ütles Tee.

Sündmuskohal on liiklus häiritud ning politseinikud aitavad kohapeal liiklejaid. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.