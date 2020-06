FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Lihula tankla juures tulistas kurjategija võõraid: hukkus kaks ja sai vigastada kolm inimest

Esialgse info kohaselt põhjustas 32-aastane Subaruga sõitnud mees Lihulas tankla juures liiklusõnnetuse, kuid lahkus sündmuskohalt. Teada on, et pärast liiklusõnnetuse paigast lahkumist tulistas ta tankla lähistel mootorratturit, kes suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Samuti avas ta tule ühe auto suunas, milles oli kokku neli inimest - mees, naine ja kaks väikest last. Autos olnud naine suri saadud vigastustesse, mees ja kaks last said viga ja on praegu meedikute hoole all.

Pärast tulistamist jõudis mees veel piirkonnas ringi liikuda, kuid põgenes hiljem metsatukka. Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et politsei reageeris väga suurte jõududega, et relvastatud mees kiiresti kinni pidada. „Piirasime ala ning panime kinni ümberkaudsed teed. Mees avas tule ka politseinike suunas, kuid paarkümmend minutit enne kella ühte öösel pidasime ta selle sama tankla lähedal kinni. Kinnipidamisel mees politseinikele vastupanu ei osutanud,“ ütles Kõplas.

Kõplas lisas, et praegu ei ole teada, miks mees inimesi tulistas. „Me ei tea, mis oli selle mehe tegutsemise ajend, kuid politsei teeb kõik, et see kiiresti välja selgitada,“ sõnas prefekt.

Juhtivprokurör Kristine Tamm selgitas, et kinni peetud mehele esitatakse kahtlustus mõrvas. "Toimunu on kogukonda šokeeriv. Esmaseid uurimistoiminguid viiakse läbi neil minutitel ning teeme omalt poolt kõik, et sündmuste asjaolud võimalikult kiiresti välja selgitada."

32-aastasel mehel on kehtiv relvaluba.

Kohalike sõnul toimus tulistamine Lihulas Olerexi tankla juures. Kohalikus Facebooki-grupis kirjeldatakse, et tanklas kohtusid kaks seltskonda, üks tsiklitel ja teine sõiduautos Subaru, siis algas tulistamine.

Politsei lubab uut infot homme hommikul kell 10 aset leidval pressikonverentsil, mida Delfi kajastab otsepildis.