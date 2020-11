FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Lasnamäel hukkus kortermaja põlengus vanem naisterahvas

Päästeametist kinnitati, et häirekeskusele tuli teade tulekahjust kell 14.29. Lugeja saadetud fotolt on näha, et leegid olid suisa aknast väljas.

Lugeja foto

Tulekahju lokaliseeriti kella 15.34ks. Tuletõrjujad leidsid korterist vanema naisterahva, kes anti üle kiirabile. Paraku ei andnud elustamine tulemusi, ta suri.

Teadaolevalt teised korterid kahjustada ei saanud. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.