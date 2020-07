FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Lasnamäel hukkus 9. korruse aknast välja kukkunud mees

Politsei teatas Delfile, et häirekeskus sai kell 8. juulil kell 17:30 teate, et 45-aastane mees on Lasnamäel Mahtra tänaval asuva maja üheksanda korruse aknast välja kukkunud.

"Mees toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, kus ta hiljem kahjuks suri. Esialgsetel andmetel pole põhjust arvata, et surma põhjus on kuriteoga seotud," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Britta Sepp.