FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Jõgevamaal põrutas auto kraavi. Juht kadus kui tina tuhka

Toimetas: Karoliina Vasli

Pühapäeva õhtul kella 21 paiku helistati häirekeskusesse ja anti teada, et Jõgevamaal Esku ja Mõhküla vahel kruusateel juhtus avarii. Hiljem selgus, et juht on kadunud.