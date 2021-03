FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Eile Võhmas lapsi pussitanud naisel pole varasemaid õigusrikkumisi, ohvrite seisund on stabiilne

Homme esitab prokuratuur kohtule taotluse eile õhtul kahte last pussitanud naise vahistamiseks.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marja-Liina Talimaa sõnul on naise teo motiivid selgitamisel ning selgus ses osas on kindlasti suurem pärast naise üle kuulamist.

"Küll aga võib praegu öelda, et varasemaid õigusrikkumisi mistahes vallas naisel ei ole. Mis tingis eilse traagilise juhtumi aitavad välja selgitada tunnistajate ütlused ja teo toimepanija selgitus juhtunule. Kindlasti on selles kriminaalasjas vajalik määrata kohtupsühhiaatriine ekspertiis, mis annab ehk võimalikke vastuseid naise käitumisele," ütles Talimaa.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Maria Gonjaki kinnitusel on laste seisund stabiilne.

Eile õhtul kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on pussitatud kaht last. Mõlemad lapsed said tõsisemaid vigastusi. Sündmuskohale sõitnud politseipatrull tegi kindlaks ja pidas kinni kuriteos kahtlustatava 37-aastase naise.