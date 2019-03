FOTOD | Südalinnas tabas autoroolis autojuhti terviserike, mis põhjustas kokkupõrke

Politsei andis teada, et täna kell 13.25 teatati Häirekeskusele, et Tallinnas Gonsiori tänaval juhtus liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Lexus tagant otsa foori taga rohelist tuld ootavale Mercedes-Benzile. Kiirabi toimetas Lexust juhtinud 44-aastase mehe haiglasse. Võimalik, et teda tabas roolis olles terviserike. Mõlema sõiduki juhid olid kained. Liiklus on õnnetuspaigas vähesel määral häiritud.

Delfi lugeja