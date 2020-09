FOTOD | Soomes paljastati eestlase juhitud narkojõuk: vahistatuid üle 20, konfiskeeritud ainete väärtus 700 000 eurot

Politsei on konfiskeerinud umbes 35 kilogrammi amfetamiini ja metamfetamiini, ligi 1200 Subutexi tabletti, umbes 13 500 Rivotrili tabletti ja ligi 20 000 eurot sularaha, vahendab Ilta-Sanomat.

Foto: Keskusrikospoliisi

Politsei teatel on konfiskeeritud narkootiliste ainete väärtus tänavakaubanduses umbes 700 000 eurot.

Kõigis peamistes kahtlustatavates kuritegudes on kahtlustatav 1966. aastal sündinud Eesti mees, kes arvatakse olevat olnud grupi tegevuses kesksel positsioonil. Kokku on kahtlusaluseid vahi all olnud üle 20, kellest 14 on endiselt vahi all. Neid kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes, vägivalla tarvitamises ja relvakuritegudes.

Peamised kuriteod on kahtlustuste järgi aset leidnud eelmise aasta jaanuarist aprillini Tuusulas, Vantaas ja Helsingis.

„Alguses kasutati grupi tegevuses narkootilise aine partiide üleandmiseks niinimetatud „postkastautosid” ehk sõiduautosid, mis jäeti lukustamata parklasse, ja nende abil edastati narkootilise aine partiid vahendajalt ostjale. Hiljem kasutati narkootilise aine partiide vedamiseks taksot,” rääkis juurdluse juht, kriminaalkomissar Hans Fagerström keskkriminaalpolitseist.

Foto: Keskusrikospoliisi

Eeluurimise põhjal on kuritegeliku grupi tegevus olnud organiseeritud ja selle liikmetel on olnud erinevad ja erineva taseme ülesanded.

„Grupi kriminaalse tegevusega seotud suhtluses ei kasutatud reeglina traditsioonilisi telefonikõnesid, vaid ühendust peeti kahekesi väljas kohtudes ning erinevate krüpteeritud sõnumirakenduste ja krüpteeritud niinimetatud satelliittelefonidega. Nende meetmetega püüti vältida vestluste sisu jõudmist võimude kätte,” ütles Fagerström.

Juurdluse materjal anti nüüd üle Lõuna-Soome prokuratuurile.