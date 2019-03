FOTOD | Soojemad ilmad on põhjustanud esimesed rattaõnnetused, Tondil sattus õnnetuse 23-aastane noor naine

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Chrysler, mida juhtis 46-aastane mees, mööda Kotka tänavat suunaga Tondi tänava poole parempoolses sõidureas, kui auto suhtes vasakult paremale hakkas sõiduteed selleks mitte ettenähtud kohas ületama jalgrattur. Toimus kokkupõrge sõiduauto ja ratturi vahel. Nii sõiduautojuht kui jalgrattur olid kained, rattur kandis kiivrit. Ülekäigurada oli 12 meetri kaugusel.

„Kergliiklejad ehk jalakäijad ja jalgratturid on liikluses vähem kaitstud pool, seega peab tegema kõike endast olenevat, et ohtlikke olukordi vältida,“ ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Heleni Puusemp.

„Ilmad lähevad soojemaks, teeolud on head ja liikluses on juba palju jalgrattureid. Seega kutsun tähelepanelikkusele üles nii autojuhte, kes peaks kindlasti ratturitega arvestama, kui ka jalgrattureid. Enne, kui lähete pärast pikka talve tiheda liiklusega teedele rattaga sõitma, peaks meelde tuletama oma sõiduoskusi turvalisemas kohas, näiteks kinnises hoovis, ja veenduma, et teie ratta tehniline seisukord on hea“, lisas ta.