FOTOD | Sõiduauto ja mootorratta kokkupõrkes hukkus 30-aastane mees

da-Harju patrulltalituse välijuht Vjatšeslav Šatalov kirjeldas, et esialgsetel andmetel hakkas Opel Astrat juhtinud 74-aastane mees sõitma kõrvalteelt peateele, olles veendunud, et peateel ühtki sõidukit ei ligine.

Samas lähenes pikki sirget Randvere teed Viimsist Pirita suunas mootorrattur, kelle sõidukiirus oli arvatavalt lubatust suurem. Mootorrattur sõitis autole küljelt sisse ning kaherattalise juht paiskus saadud löögist auto katusele.

Sündmuskohale saabunud politseinikud püüdsid mootorratturit kiirabi saabumiseni elustada, ent paraku olid tema vigastused nõnda rasked, et ta suri sündmuskohal.

Kiirabi vaatas sündmuskohal üle sõiduautos olnud mehe ja kaks naist. Pärast esmaabi andmist lubati nad kodusele ravile. Politsei tegi kindlaks, et Opelit juhtinud mees oli kaine ja omas juhtimisõigust.

„Selle õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel, kuid esialgsetel andmetel võis mootorratturile saatuslikuks saada teisele juhile nähtamatuks jäämine ja seda mootorratturi liikumiskiiruse tõttu. Autoroolis olijal on mootorratturit raske märgata selle väikeste gabariitide tõttu ning olukord on veelgi keerulisem, kui rattur läheneb suure kiirusega. Palume mootorratturitel arvestada, et isegi piirkiirusel sõites on teel ohte, mida teised ja te ise ei pruugi märgata,“ sõnas politsei välijuht.

Traagilise liiklusõnnetuse üksikasjade uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust, mille käigus selgitatakse kõik täpsemad üksikasjad.

Täna on liikluses elu kaotanud kaks inimest, sel aastal ühtekokku 28 inimest. Mullu samal ajaperioodil hukkus liikluses samuti 28 inimest.