FOTOD | Signe Lahteina hukkumise põhjustanud veokijuht sai tingimisi vangistuse

"Politsei ja prokuratuuri eesmärk algusest peale oli selgitada põhjaliku uurimisega välja, kuidas õnnetus juhtus, et saaks kriminaalasjas tõhusa lahenduseni jõuda. Veoautojuhilt juhtimisõiguse äravõtmine laieneb kogu Euroopa Liidule ja Eesti kohtuotsusest teavitatakse lisaks Türgit. Seega on prokuratuuri hinnangul kohtu mõistetud karistus autojuhi mõjutamiseks tõhus," lisas Hinto.

Prokurör Hinto märkis ka istungil, et Tasci ei ületanud küll lubatud sõidukiirust, kuid sõitis siiski ilmastikuoludele sobimatu kiirusega, mis viis selleni, et ta kaldus veokiga vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud sõidukiga. Tasci ei arvestanud ka oma vähese sõidukogemusega: tema veoki haagis hakkas vibama seetõttu, et tegi rooliga liiga järsu manöövri.

Õnnetuse toimumise õhtul sadas lund ja tuiskas, liiklusolud olid keerulised.

Kokkuleppemenetluse kohaldamise üks eeldusi on, et sellele ei tohi vastu olla ka kannatanud ehk Lahteina perekond. Prokuröri sõnul on Tasci oma süüd kahetsenud ja avaldanud soovi vabandada ka Lahteina perekonna ees.

Kriminaalasjas oli esitatud ka tsiviilhagi, mis hüvitati ennem asja kohtusse jõudmist MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt.

Menetluskuluna peab Tasci tasuma 1923,40 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Prokuratuur süüdistas Tascit KarS § 423 lg 1 järgi ehk liiklusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud inimese surm. Karistusseadustik võimaldab sellise teo eest mõista rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

40-aastane Signe Lahtein sattus ränka liiklusõnnetusse 2018. aasta 22. märtsi õhtul Tallinna-Tartu maanteel, kui tema juhitud auto põrkas kokku veokiga. Päästjatel tuli raskelt vigastatud Lahtein auto vrakist välja lõigata, naine suri haiglas 2. aprillil.