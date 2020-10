FOTOD | Saue vallas põrkasid kokku neli autot

Täna kell 16.10 teatati, et Laagri alevikus Saue vallas oli Kanama viaduktil nelja sõiduauto kokkupõrge. Täpsustatud andmete põhjal osalesid avariis Renault, BMW, Mercedes-Benz ja Opel.

Liiklus on õnnetuse tõttu viaduktil ümber suunatud ja häiritud. Liiklusrakendusest Waze nähtub, et kohapeal on palju ummikuid.

Ummikud Tallinna maanteel Foto: Kuvatõmmis

Uudis on täiendamisel.