FOTOD | Saue vallas põrkasid kokku neli autot, hukkus üks inimene

Täna kell 16.10 teatati, et Laagri alevikus Saue vallas oli Kanama viaduktil nelja sõiduauto kokkupõrge.

Esilalgse info järgi kaldus Kanama viaduktil Keila poole sõitnud sõiduauto Opel vastassuunavööndisse ning põrkas kokku Mercedes-Benziga, mis liikus Saku suunas. Mercedes-Benzile sõitis omakorda tagant sisse BMW. Vähem sai kahjustada ka neljas auto, Renault.

Politsei kinnitas, et kokkupõrkes hukkus üks inimene ja kiirabi toimetas haiglasse veel ühe inimese.

Liiklus on õnnetuse tõttu viaduktil ümber suunatud ja häiritud. Liiklusrakendusest Waze nähtub, et kohapeal on palju ummikuid.