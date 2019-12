FOTOD | Saaremaal inimelu nõudnud tulekahju võis alguse saada ahju kütmisest. Korteris puudus ka suitsuandur

Põlema oli läinud kahekordne kortermaja, kust teatamise hetkel oli näha juba väljaulatuvaid leeke, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

Kella 21.22 ajal leiti kustutustööde käigus hukkunud mehe surnukeha.

Tuli levis aknast välja, kuid päris pööninguni ei jõudnud.

Tulekahju kustutustööd lõpetati kell 23.22. Suitsuandurit põlenud ruumidest ei leitud.

Päästjate meelehärmiks puudusid suitsuandurid ka naabritel. Ühe lapsega pere korterisse tulekahjust varakult märku andev seade paigaldati.

Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju põhjus olla seotud ahju kütmisega. Täpsemat tulekahju tekkepõhjust hakkavad selgitama Lääne päästekeskuse menetlusinspektorid.

Tegemist oli detsembrikuus juba teise tulesurmaga. Üleeile hukkus Tartumaal elumaja põlengus eakas naisterahvas. Kokku on sel aastal tulekahjudes hukkunud 33 inimest.

Külmaperioodi algusega, kui hakatakse rohkem kütma, lahtist tuld kasutama ja inimesed viibivad kodus sagenevad traagiliste tagajärgedega eluhoonete tulekahjud. Õnnetuste ärahoidmiseks olge kütmisel ja lahtise tule kasutamisel ettevaatlikud ning ärge koormake üle elektrisüsteeme.

Kontrollida tuleb, et suitsuandur oleks töökorras ja tühjenenud patarei kohe vahetatud. Suitsuanduri kohustuslikuks muutumisest möödus sel aastal 10 aastat. Tavalise suitsuanduri tööiga on aga maksimaalselt 10 aastat. Seega on aeg vanad andurid kiiremas korras välja vahetada.