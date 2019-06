FOTOD | Roolis magama jäänud juht kaldus autoga vastassuuna vööndisse ja põrkas vastu teepiiret

Õnnetus juhtus Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme maanteel 41. kilomeetril ehk Viljandimaal Viljandi vallas Vaibla külas. Opel liikus Viljandist Tartu poole, kui kaldus vastassuunda ning sõitis vastu teepiiret. Õnneks sel hetkel ei tulnud vastassuunast ühtegi autot.

Politsei- ja piirivalveameti Viljandi välijuht Hegert Heili sõnul oli 32-aastane autot juhtinud mees oli kaine ja juhtimisõigusega.

"Mehe sõnul võis ta jääda roolis tukkuma. Autos olid veel mehe elukaaslane ja väike laps. Kõik autos olnud kasutasid korrektselt turvavarustust," ütles Heil.

"See oli väga õnnelik õnnetus ja läks hästi, et keegi viga ei saanud. Paraku on liiklus selline koht, kus traagilised tagajärjed võivad olla väiksemaigi eksimuse korral. Sestap tasub alati hinnata oma valmidust autosõiduks – kas olen piisavalt puhanud ja värske, et tagada keskendumine liikluses toimuvale."

Kiirabi vaatas kõik avariis osalenud inimesed üle ning vigastusi neil ei tuvastatud.