FOTOD | Roolijoodiku eluohtlik sõit: avariipaik Jõgevamaal võttis sõnatuks ka kõige kogenumad korravalvurid

"Avariipaik, kus politseinikud täna varajastel hommikutundidel käisid, võttis sõnatuks ka kõige kogenumad korravalvurid," vahendab Lõuna prefektuur Facebookis.

Nimelt oli varahommikul Jõgevamaal Põltsamaa-Võhma teel puusse põrutanud üks Subaru, mille lähistel esialgu palju elulootust olema ei paistnud. "Vähemasti kõneles seda keelt avariipaik ning sõiduki vigastused. Õnneks oli sündmuskoha vaatepilt lähemal uurimisel siiski petlik ning auto roolis olnud noor mees oli imekombel elus ja praktiliselt terve. Ja seda suuresti tänu kinnitatud turvavööle, mis takistas tal korduvalt üle katuse rullunud sõidukis ringi veeremast kui keeglikuul," märgitakse politsei poolt.

Lisatakse, et paraku oli see ka ainus asi, mille juht õigesti teinud oli, sest muud sõiduks tarvilikud tegurid selles valemis olid kõik väärad. "Juht oli raskes joobes ning tal puudus ka juhtimisõigus. See viimane oli mehelt muide varem sarnaste rikkumiste eest juba ära võetud. Raskest avariist praktiliselt kriimudeta välja tulnud noore mehe edasine tulevik ning ohtliku teguviisi tulem selgub alustatud kriminaalmenetluses."

Politsei manitseb, et kui jood, siis ära juhi ja kui lube pole, siis palu sõber rooli.