FOTOD REHE KODU JUUREST | Politsei otsib vabatahtlikega Danske panga Eesti filiaali endist juhti Aivar Rehet, kelle elu võib ohus olla

Politsei palub abi viimati täna hommikul nähtud 56-aastase Aivar Rehe asukoha väljaselgitamisel. Õhtul kell pool kaheksa olid otsingutesse kaasatud ligi 40 inimest.

Põhja prefeektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles, et on alust arvata, et Aivar Rehe elu on ohus. "Tavapäraselt jalutab ta koeraga, kuid täna koera kaasa ei võtnud. Igasugune ebatavaline käitumine võib viidata ohule," selgitas Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder. Lisaks olevat Rehe ka enda mobiiltelefoni koju jätnud.

Aivar Rehe lahkus täna hommikul kella kümne ajal Pirital-Kloostrimetsas asuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine tema praeguse asukoha kohta. Praegu otsivad politseinikud meest kodu lähedalt, lisaks kasutatakse drooni. Rehe otsingusse kaasas politsei ka teenistuskoera.

Otsingutesse on kaasatud ligi 40 inimest, kellest 17 on vabatahtlikud. Otsingud keskenduvad Aivar Rehe kodu ümbrusele. Kontrollitakse neid kohti, kus Rehe sagedasti käib. Politseinike käest käis Rehe otsingute kohta uurimas ka ettevõtja ja pangandustegelane Indrek Neivelt.

Indrek Neivelt (paremal) käis politseinike käest Rehe otsingute kohta uurimas. Foto: Ilmar Saabas

Pole veel selge, kui kaua täna politseinikud ning vabatahtlikud Rehet otsivad. Pimeduse tõttu tuleb ühel hetkel otsingud siiski lõpetada.

Mees on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Rehel võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid (kirjaga Collistar) ja mustad valge tallaga tossud.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.

Aivar Rehe on Eesti pangandustegelane. Ta juhtis kümmekond aastat (sellest kuni 2012 Sampo panga tegevjuhina) Danske Banki Eesti haru ajal, mil pangas toimus ulatuslik rahapesu. Läbi Danske Banki Eesti filiaali liikus aastatel 2007-2015 200 miljardit eurot kahtlast päritolu raha.

Rehe jäi skandaali osas kidakeelseks, kuid ütles Ärilehele 2017. aastal, et Danske Eesti filiaalis olid juurutatud seadusest tulenevad rahapesuvastased protseduurid, mis vastasid rahvusvahelistele standarditele.

2018. aastal algatas riigiprokurör Danske Eesti filiaali osas kriminaaluurimise. Keskkriminaalpolitsei pidas aasta lõpus kinni kümme endist Eesti haru töötajat. Rehele kahtlustust ei esitatud.

Varemalt on Rehe töötanud Eesti Hoiupanga ning Hansapanga juhatuses, olnud Eesti maksu- ja tolliameti peadirektor (2004–2006) ja Sampo Panga, hilisema Danske Banki Eesti haru juhatuse esimees ja Eesti Pangaliidu juhatuse esimees.