FOTOD REHE KODU JUUREST | Politsei otsib vabatahtlikega Danske panga Eesti filiaali endist juhti Aivar Rehet, kadumist kajastab ka välismeedia

Politsei ja vabatahtlikud päästjad paluvad inimeste abi viimati eile hommikul nähtud 56-aastase Danske panga Eesti filiaali endise juhi Aivar Rehe asukoha väljaselgitamisel. Täna hommikul alustati taas aktiivseid otsinguid, eile püüdsid meest leida ligi 40 inimest.

Aivar Rehe lahkus eile hommikul kella kümne ajal Pirital Mähel asuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine tema praeguse asukoha kohta.

Rehe on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Rehel võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid (kirjaga Collistar) ja mustad valge tallaga tossud.

Kui keegi on Aivarit eile pärast kella kümmet hommikul näinud või omab infot tema asukoha kohta, palub politsei sellest teatada hädaabinumbril 112. Samuti palutakse teada anda vabatahtlike päästjate ühendusele Kadunud, numbril 6616 776. Ka nemad on Rehe otsingutel abiks.

Otsingud jätkuvad

Täna enne kella üheksat hommikul olid Rehe maja juures kaks mehe endist kolleegi. Rehe kodu juures viibis ka politseinik, kes andis meestele juhised otsinguteks. Endised kolleegid lahkusid autodes otsingutele. Täna keskendutakse samuti Rehe kodu ümbrusele ning kammitakse läbi lähedalasuv mets, mida eile ei jõutud terviklikult üle vaadata.

Politseipatrullid kontrollivad saabunud vihjeid, täna kasutatakse sarnaselt eilsele otsinguteks ka drooni. Üks patrull kontrollib lähedalasuvate majade valvekaameraid.

Aivar Rehe naaber ütles, et Rehe on Mähel kümmekond aastat elanud ning tunneb sealset metsa väga hästi, kuna käib oma koertega tihti jalutamas. "Sellesse metsa pole võimalik ära eksida," märkis naaber selgitades, et mets on küll tihe, kuid igal pool seisavad viidad. "Padrikut seal pole," lisas ta.

Naaber, kes nägi Rehet viimati juuli lõpus, ütles, et Rehe käis viimasel ajal alati kapuuts peas ning oli kõhnaks jäänud. Täna varahommikul nägi naaber samuti üht meest, kapuuts peas, eemal liikumas, kuid tal oli mobiiltelefon käes. Politsei sõnutsi Rehel telefoni kaasas polnud.

Välijuht Mihkel-Jaagup Laats ütles täna hommikul Delfile, et Rehel polnud lisaks telefonile ka rahakotti kaasas, mis tähendab, et politseil pole võimalik tema asukohta nende abil tuvastada. "Kõigepealt alustame kohtadest, kus ta käis ja mida tundis ning kontrollime vihjeid. Edasi liigume vähemarvatavatesse kohtadesse," selgitas ta.

Välismeedia tähelepanu

Rehe kadumisest kirjutas eile USA majandusuudiste agentuur Bloomberg. "Danske rahapesuskandaal mõjus panga väärtusele laastavalt," seisis artiklis. Ka peale küsitlemist ei peetud Rehet kahtlustatavana kinni.

Majandusuudiste väljaanne Financial Times kajastas samuti Rehe kadumist. "Eesti politsei alustas teist otsingupäeva, et leida endine Danske panga juhtivtöötaja, kes manageeris panga siseasju rahapesuskandaaliga samal ajal," teatas Financial Times. "Kellegi kolmanda osapoole käsi politsei hinnangul Rehe kadumises süüdi pole," lisas väljaanne.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles eile, et on alust arvata, et Aivar Rehe elu on ohus. "Tavapäraselt jalutab ta koeraga, kuid eile hommikul koera kaasa ei võtnud. Igasugune ebatavaline käitumine võib viidata ohule," selgitas Põder.

Politsei lõpetas eile õhtul kella 23.15 ajal pimeduse saabumise tõttu Pirital Aivari aktiivsed otsingud.

“Keskendusime otsingutel tema koduümbrusele, kus ta sageli jalutamas käib,” ütles Põder.

Ligikaudu 40 inimest, kellest peaaegu pooled olid vabatahtlikud, otsisid Aivarit jalgsi, koerte ja droonidega.

“Kontrollisime kogu meile teada olevat infot, sealhulgas ka häirekeskusele edastatud vihjeid Aivari võimaliku asukoha kohta, kuid otsitavat meest enne pimeda saabumist ei leidnud,” rääkis Põder.

Eile käis politseinike käest Rehe otsingute kohta uurimas ka ettevõtja ja pangandustegelane Indrek Neivelt.

Indrek Neivelt (paremal) käis politseinike käest Rehe otsingute kohta uurimas. Foto: Ilmar Saabas

Aivar Rehe on Eesti pangandustegelane. Ta juhtis kümmekond aastat (sellest kuni 2012. aastani Sampo panga tegevjuhina) Danske Banki Eesti haru ajal, mil pangas toimus ulatuslik rahapesu. Danske Banki Eesti filiaali kaudu liikus aastatel 2007-2015 200 miljardit eurot kahtlase päritoluga raha.

Rehe jäi skandaali osas kidakeelseks, kuid ütles Ärilehele 2017. aastal, et Danske Eesti filiaalis olid juurutatud seadusest tulenevad rahapesuvastased protseduurid, mis vastasid rahvusvahelistele standarditele.

2018. aastal algatas riigiprokurör Danske Eesti filiaali osas kriminaaluurimise. Keskkriminaalpolitsei pidas aasta lõpus kinni kümme endist Eesti haru töötajat. Rehele kahtlustust toona ei esitatud.

Varema on Rehe töötanud Eesti Hoiupanga ning Hansapanga juhatuses, olnud Eesti maksu- ja tolliameti peadirektor (2004–2006) ja Sampo Panga, hilisema Danske Banki Eesti haru juhatuse esimees ja Eesti pangaliidu juhatuse esimees.