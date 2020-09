FOTOD | Raske õnnetus Läänemaal: Torm lennutas puu autokabiini

Täna kella 16.35 ajal teatati Häirekeskusele raskest liiklusõnnetusest Läänemaal Võnnu külas Ridala-Nigula maanteel, kus veoautole kukkus peale murdunud puu. Veoauto juht, 42-aastane mees, toimetati haiglasse.

Tekkinud löögist kaotas veokijuht auto üle juhitavuse ning paiskus kraavi. Päästjad vabastasid mehe veokikabiinist ning andsid üle kiirabile. PPA lennusalga kopter toimetab kannatanu sündmuskohalt Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees kutsub inimesi üles tormi ajal viibima siseruumides ja võimalusel sõidud edasi lükkama. „Juhul kui tegemist ei ole kiireloomulise sõiduga, tuleks see võimalusel edasi lükata kuni tuul vaibub. Kui sõitu minek on siiski vältimatu, tuleb olla väga tähelepanelik ja valida sobilik sõidukiirus, et jõuaks reageerida ootamatutele takistustele teel,“ lausus Peremees.

Häirekeskus on täna kella 16 seisuga saanud 170 tormiga seotud teadet, neist enamik on seotud teele kukkunud puudega. Kõige enam on tormist mõjutatud Lääne- ja Põhja-Eesti.

Liiklus sündmuskohal on suletud. Politsei palub võimalusel piirkonda vältida või järgida kohapeal politseinike juhiseid.