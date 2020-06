FOTOD | Raske avarii Pärnumaal: viga sai seitse inimest, neist üks on kõigest kuuekuune imik

Pärnu politseijaoskonna välijuht Alvar Villi sõnul põrkasid autod kokku samaliigiliste teede ristmikul, kui sõiduauto Dacia juht eiras parema käe reeglit ja sõitis Opelile ette.

Autodes oli kokku seitse inimest, Dacias viis ja Opelis kaks. Haiglasse toimetati kuus inimest, nende seas pooleaastane imik. Kui rasked on kannatanute vigastused, ei ole hetkel teada.

"Praeguseks teame, et Daciat juhtinud mehel olid alkoholi tarvitamise tunnused ja samas autos oli ka kuuekuune laps. Kõik täiskasvanud olid turvanõuetele vastavalt kinnitatud, kuid laps istus täiskasvanu süles ega olnud seetõttu piisavalt kaitstud," rääkis välijuht.

Vill tuletas kõigile sõidukijuhtidele meelde, et ohutuks autosõiduks tuleb kõigil reisijatel kasutada turvavarustust, sealhulgas tuleb last sõidutada tema eale vastavas turvatoolis. "Samuti peab juht olema kindel, et ta on sõitu alustades kaine," lisas Vill.

Üksikasjad on selgitamisel, sealhulgas autojuhi võimalik joove, mis selgub ekspertiisis.