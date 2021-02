FOTOD | Raplamaal hukkusid autoga läbi tiigijää vajunud mees ja kaks koera

Sündmusele reageerisid nii pääste kui ka politsei, kes leidsid läbi tiigijää vajunud autost hukkununa 76-aastase mehe ja kaks jahikoera.

Sündmuskohal tööd teinud Rapla patrullpolitseinik Rauno Kiviste selgitas, et auto oli vajunud tiigi kaldalt tiigijääle, mis oli nõrk ega kandnud ning auto vajus vette.

"Lumel olnud rehvijäljed viitavad sellele, et autojuht üritas autoga tagasi kaldale saada, kuid paraku see ei õnnestunud," rääkis Kiviste. Ta lisas, et politseinikud õnnetuspaigas kuriteole viitavaid asjaolusid ei tuvastanud ning 76-aastase mehe täpse surma põhjuse selgitab lahang.

"Väga kurb ja traagiline õnnetus, avaldan lähedastele sügavat kaastunnet," lisas Kiviste.